英皇或相關人士放售粉嶺聯發街3840呎住宅地盤　叫價8000萬

英皇地產（0163）或相關人士新近委託世邦魏理仕放售粉嶺聯發街10至16號，一幅地盤面積約3,840平方呎的住宅地盤，意向價8,000萬元，重建後每呎樓面地價約4,167元。



資料指，地盤面積約3,840平方呎，最高可重建住宅樓面面積約19,200平方呎，現以意向價8,000萬元放售，折合每平方呎樓面地價僅約4,167元。

每呎樓面地價4167元 較同區新盤有一定利潤空間

世邦魏理仕指，區內二手住宅市場近期亦錄得理想成交表現，其中佳明旗下北映薈位處項目附近，最新成交呎價約14,000至14,500元，為未來住宅發展提供具參考價值的市場指標。以項目每平方呎樓面地價約4,167元計，與區內新盤售價相比仍具備一定發展及利潤空間，對發展商而言更具吸引力。

料可吸引發展商及投資者

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事袁曦明表示，項目位處成熟住宅區核心位置，周邊交通及生活配套完善，具備穩定的住宅需求支持，是次放售物業投資門檻相對較低，為發展商及投資者提供具吸引力的收購機會。

嶺聯發街10至16號。

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