新世界長沙灣甲廈「83永康街」　累售近八成　大手客1.4億掃全層

新世界發展（0017）旗下長沙灣甲級商廈「83永康街」已推出的價單單位累計售出近八成。此外，集團在港的中高端豪宅項目及內地多個商場與住宅項目，均錄得理想營運數據。



「83永康街」平均呎價7500元

樓高28層、總建築面積約44萬平方呎的長沙灣甲廈「83永康街」，至今已售出逾75個單位，平均成交呎價約7,500港元。其中投資者與自用買家比例約為四比六。近期更有機構買家斥資1.4億港元大手購入6樓全層作長線投資及部分自用。項目將加推高層單位，包括層高達4.7米、建築面積達1.9萬平方呎的31樓頂層單位。

而九龍塘豪宅新盤激蘊7月錄得5宗成交。其中7樓E1單位成交價創下同類戶型新高，該戶型實用面積561平方呎，採用兩房連梗廚設計，以1,982.1萬港元成交，呎價高達35,332港元；此外，一宗四房天台特色戶以9,144萬港元成交，呎價達56,866港元，刷新今年豪宅樓花呎價紀錄。

長沙灣甲廈「83 永康街」累售逾75個單位，佔已推出價單單位近八成，平均成交呎價約7,500港元。（新世界提供）

熱門IP助攻K11人流增加 廣深住宅項目銷售理想

內地業務方面，K11商場於暑假期間推出多個熱門IP展覽及首店，帶動人流增長。武漢K11舉辦《中國奇譚》沉浸式IP展，人流按年大增 35%。瀋陽K11導入人氣IP快閃店，按月人流上升 45%，7月下旬更創下單日突破12萬人次的新高。深圳及廣州K11分別引進「蠟筆小新」及「史努比」主題快閃活動，吸引客流。

而內地住宅方面，廣州「新世界·天馥」登頂荔灣區近一年總價800萬元人民幣以內的成交銷量冠軍，項目推出約818至1,496平方呎的新戶型，其「港人置業專場」人流按年激增220%；深圳「新世界188號」則持續位居龍崗區6月成交量榜首，該項目已推出約1,938平方呎的五房雙套示範單位。

K11商場於暑假期間推出多個熱門IP展覽及首店，帶動人流增長。（新世界提供）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。