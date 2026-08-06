香港興業首推學生宿舍　涉160個宿位　最平月租9000元起

香港興業國際（0480）推出首個學生宿舍項目「HOLLYWOOD RESIDENCE 荷里活公寓」，涉及160個宿位，月租由9,000元起。另在8月8日至9日舉辦開放日，提前預訂可獲500元折扣優惠。



涵蓋單人至三人房 月租最平9000元起

HOLLYWOOD RESIDENCE 已於2026年8月正式投入營運，可以在2026至27學年接待首批學生入住，月租9,000元起。項目房型涵蓋單人、雙人及三人房，每個單位均配備獨立乾濕分離浴室、齊全廚房設備、高速無線上網等等，而部分單位更設景觀露台。

香港興業國際表示，「HOLLYWOOD RESIDENCE 荷里活公寓 」推出，標誌著集團在拓展多元物業組合及學生住宿市場的新里程，同時體現集團對香港教育發展及青年人才培育的長遠支持。

HOLLYWOOD RESIDENCE 荷里活公寓。

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