香港興業愉景灣北新盤命名「滿 ‧意」共490伙　天台戶最大4416呎

香港興業（0480）與中信泰富合作發展的愉景灣北部住宅區「意濤Toscana」第19-1及第19-2A期，今日（18日）命名為「ONE TOSCANA 滿 ‧意」及「ONE TOSCANA 2 滿 ‧意2期」，兩期同日上載樓書，合共提供490個分層單位，均已取得入伙紙。



兩期共提供490伙分層戶

香港興業國際集團銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，「滿 ‧意」及「滿 ‧意2期」分別提供320伙及170伙，兩期共提供490伙分層住宅單位，戶型涵蓋一至四房間隔。

香港興業國際集團銷售及市務助理總經理陳秀珍。

第19-1期「滿 ‧意」涉320伙

當中「滿 ‧意」涉及320伙，實用面積450至1,683平方呎，其中一房涉及138伙，實用面積450至463平方呎；兩房涉及60伙，實用面積597至601平方呎；三房涉及96伙，實用面積954至1,061平方呎。另設平台及天台戶，當中平台特色戶實用面積425至1,012平方呎，涉及18伙；天台特色戶實用面積1,645至1,683平方呎，涉及8伙。

第19-1期「滿 ‧意」涉320伙 。

第19-2A期「滿 ‧意2期」涉170伙

另「滿 ‧意2期」涉及170伙，實用面積469至4,416平方呎，其中一房涉及59伙，實用面積469至494平方呎；兩房涉及56伙，實用面積632至726平方呎；三房涉及24伙，實用面積978至1,079平方呎；三房涉及25伙，實用面積1,453至1,769平方呎。

另設平台及天台戶，當中平台特色戶實用面積940至1,397平方呎，涉及3伙；天台特色戶實用面積1,841至4,416平方呎，涉及3伙。

第19-2A期「滿 ‧意2期」涉170伙

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