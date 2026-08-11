愉景灣意濤錄1.5萬查詢　滿 ‧意2期開放四房樓王參觀　最快季內推

香港興業（0480）與中信泰富合作發展的愉景灣北部住宅區「意濤」的「ONE TOSCANA 2 滿 ‧意2期」，今日（11日）開放8伙現樓單位參觀，即日對外開放預約參觀，當中包括逾1,757平方呎四房樓王單位，最快季內推售，定價參考港島南區、中、西半山區豪宅樓盤項目。



香港興業國際集團銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，愉景灣北部住宅區「意濤」自命名以來累錄逾1.5萬個查詢，當中有60%為香港人、23%為內地人，餘下17%為外籍人士，即日起開放「滿 ‧意2期」第一座及第二座的10樓及11樓單位予買家預約參觀，當中包括一伙實用面積逾1,757平方呎的四房樓王單位，屬一層一伙設計，戶戶設有私人電梯大堂，擁513平方呎大廳。

定價參考港島南區、中西半山區豪宅樓盤

項目部署方面，陳秀珍指項目最快季內推售，暫未決定以招標或價單形式推出，由於鄰近商場、會所、的士站，以及有船往返中環，因此定價參考港島南區、中西半山區豪宅樓盤項目。

至於後市方面，陳秀珍表示，今年樓價累升左8%，料下半年升幅會較上半年稍慢，但預期整體會持續慢慢向上，長遠睇好樓市發展。

左：中信泰富物業代理有限公司董事李肇文、香港興業國際集團有限公司銷售及市務助理總經理陳秀珍。

兩期共提供490伙分層戶

「滿 ‧意」及「滿 ‧意2期」分別提供320伙及170伙，兩期共提供490伙分層住宅單位，戶型涵蓋一至四房間隔。

第19-1期「滿 ‧意」涉320伙

當中「滿 ‧意」涉及320伙，實用面積450至1,683平方呎，其中一房涉及138伙，實用面積450至463平方呎；兩房涉及60伙，實用面積597至601平方呎；三房涉及96伙，實用面積954至1,061平方呎。另設平台及天台戶，當中平台特色戶實用面積425至1,012平方呎，涉及18伙；天台特色戶實用面積1,645至1,683平方呎，涉及8伙。

第19-1期「滿 ‧意」涉320伙 。

第19-2A期「滿 ‧意2期」涉170伙

另「滿 ‧意2期」涉及170伙，實用面積469至4,416平方呎，其中一房涉及59伙，實用面積469至494平方呎；兩房涉及56伙，實用面積632至726平方呎；三房涉及24伙，實用面積978至1,079平方呎；三房涉及25伙，實用面積1,453至1,769平方呎。

另設平台及天台戶，當中平台特色戶實用面積940至1,397平方呎，涉及3伙；天台特色戶實用面積1,841至4,416平方呎，涉及3伙。

第19-2A期「滿 ‧意2期」涉170伙

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