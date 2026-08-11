沙田石門兩幅官地向城規會申發展私樓　提供1456伙

已納入在賣地計劃的沙田石門安心街兩幅地皮，新近由土木工程拓展署就項目向城規會申請作私樓用途，預計以地積比率6.2倍發展，涉及約1,456伙。



規模較大的地皮為沙田市地段第626號，位於大涌橋路與安心街交界，地盤面積約86,275平方呎，擬建3幢樓高32至34層的商住樓宇，另設3層平台，住宅樓面約517,650平方呎，提供約962伙人。該地盤同時提供約17,255方呎非住用樓面，至於會所面積則豁免計算總樓面內，涉及約23,294方呎。預計項目於落成2032落成。

另一幅為位於安心街與安平街交界的沙田市地段第627號用地，地盤面積約44,305平方呎，將於3層平台之上，興建兩幢樓高33至34層分層大樓，住宅樓面約265,833平方呎，單位量約494伙，非住宅樓面約8,859平方呎。

沙田石門安心街兩幅地皮，新近向城規會申請作私樓用途，預計以地積比率6.2倍發展，涉及約1,456伙。

沙田石門安心街兩幅地皮，新近向城規會申請作私樓用途，預計以地積比率6.2倍發展，涉及約1,456伙。

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