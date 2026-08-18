太子道西華美閣停車場30個車位放售　意向價3000萬

物業市場回暖，有業趁機出售市區一籃子車位。第一太平戴維斯表示，承業主委託出售九龍太子道西237、237A、239 及239A號華美閣停車場，總共30個車位，意向價約3,000萬元，平均每個車位索價100萬元。



第一太平戴維斯指，該停車場現場共有10個露天車位及20個有蓋車位，佔大廈不可分割業權份數約10%。項目地理位置優越，坐落旺角東一帶，步行至旺角東港鐵站僅約6分鐘，並毗鄰太子道西主要幹道，往來港九新界各區均十分便捷。

第一太平戴維斯九龍商業銷售部高級經理鄧智聲表示，是次出售的停車場意向價約3,000萬元。大廈設有36個住宅單位，相比之下車位供應相對有限，區內需求基礎穩固。物業位處太子道西傳統優質住宅區，預期可為買家帶來即時租金收入。

佔大廈不可分割業權約10% 具收購重建機會

此外，該物業佔大廈不可分割業權約10%，在提供停車場營運及出租潛力以外，亦為投資者提供參與物業長遠價值待收購的重建機會。加上其用途及現有出租安排具相當彈性，並無特別限制，買家可因應市況靈活制定持有及營運策略。

九龍太子道西237、237A、239 及239A 號華美閣停車場。

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