長實親海駅售出67個車位　套現逾8100萬

長實（1113）旗下油塘親海駅系列在6月初沽清全盤886伙，該盤昨日（1日）以抽籤方式發售私家車及電單車車位，早上紅磡置富都會商場的發售現場吸引逾100人到場等候揀選車位。開售不足一小時，售出57個私家車車位及10個電單車車位，合共套現逾8,100萬元。



長江實業營業經理陳詠慈表示，車位向來供不應求，加上區內未來多個發展項目陸續推進，油塘區正轉型為臨海商住區，進一步刺激泊車需求。另中九龍繞道（油麻地段）通車後，快速貫通東西九龍，大幅縮短行車時間，因而吸引不少用家入市，亦不乏買家看好區內未來發展，認為車位具升值潛力，遂購入作投資用途。

分兩期發展共886伙

翻查資料指，油塘親海駅系列分兩期發展，合共提供886伙，細分親海駅l 228伙及親海駅ll 658伙。原為兩幅原水泥廠土地，由長實在是多年前以2.86億元購入，終在2019年完成換地協議再繳22.1億元補地價，總地價成本約25億元。

親海駅分兩期發展，坐落東源街5號及8號，合共提供886伙。

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