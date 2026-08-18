跑馬地兩百呎「預留空間」140萬賣咗！多組客搶高7倍　呎價7千蚊

跑馬地出現另類物業拍賣，涉及豪軒UG層一個面積約200平方呎的空間，自帶獨立洗手間，屬非住宅用途。其於今日（18日）開價18萬元進行公開拍賣，吸引約40至50個登記競投，終搶高122萬元或近7倍，以140萬元拍出，呎價約7,000元。



拍賣行透露，該物業早前一直由屋苑管理處借用，作為職員休息及放置雜物之用。另外，物業豁免大廈管理及保養開支，適合購入作工作室、會議室及儲物室之用。



涉及跑馬地山村道64號豪軒UG層的「預留空間3號」，屬非住宅用途，實用面積約200平方呎，並連同一個獨立洗手間。物業將以交吉形式易手，今日透過環亞拍賣行以公開拍賣形式出售，開價為18萬元。

搶高近7倍至140萬拍出

據悉，物業吸引約40至50個登記競投，最終搶高122萬元或近7倍，以140萬元拍出，呎價約7,000元。

↓↓跑馬地豪軒UG層預留空間3號↓↓

業主無需負擔任何大廈管理及保養開支

環亞拍賣發言人透露，該物業早前一直由屋苑管理處借用，作為職員休息及放置雜物之用，現由業主正式收回並推出市場。另外，該物業雖佔大廈業權份數10,066份之22份，但業主無需負擔任何大廈管理及保養開支，變相減低持貨成本。料該物業適合購入作工作室、會議室及儲物室之用。

L型開則設雙大門

根據物業平面圖顯示，物業開則呈「L」型，劃分出一個房間及一個內置洗手間，並設有兩個大門。其中一個大門直接面向大廈升降機大堂，緊貼客運升降機，同層亦備有汽車升降機。而另一個大門則靠近同層平台。

物業平面圖。（環亞拍賣提供）

內籠屬「工業風」 開門直達電梯大堂

內籠相片可見，物業大門一打開已直達電梯大堂。裝修偏向不經修飾的粗獷「工業風」，雖然地面鋪設方塊瓷磚，但天花完全外露鮮紅色的消防喉及各類粗大喉管。牆身及天花亦呈現原始狀態，部分位置出現批盪剝落的痕跡，買家購入後或需作簡單翻新。

不過，該物業的採光與通風條件有別於一般的儲物室或休息間，獨立房間內已安裝了窗口式冷氣機。主空間、房間以至洗手間內，亦均設有對外大窗戶。

翻查資料，豪軒位於跑馬地山村道64號。大廈地下為大堂入口，住戶可乘搭升降機前往UG層。至於大廈的1至3樓為停車場，4至29樓則屬住宅單位。

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