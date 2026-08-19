淺水灣影灣園出租率97%創疫後新高　租出複式單位、空中花園公寓

淺水灣影灣園宣佈，於2026年上半年錄得高達97%住宅出租率，創疫情後新高，反映市場對優質住宅持續殷切需求。



影灣園住宅租務表現強勁，主要受惠於團隊持續優化其住宅及零售購物體驗，項目團隊一直提升住宅設施並推行翻新項目，當中包括成功租出的數個偌大面積的不連傢俬複式單位，以及備受歡迎的特色空中花園公寓 Sky Garden，反映市場對影灣園優質住宅的強勁需求。

多代同堂居住需求增 積極舉辦社區活動

為回應日益增長的多代同堂居住需求，影灣園積極舉辦適合不同年齡層參與的社區活動。早前，影灣園與巴黎聖日耳門足球學院香港（PSG Academy HK）合作推出暑期香港足球訓練營，並特別安排國際名宿尼高迪（Bruno Ngotty）親臨影灣園參與見面會，為小學員帶來難忘體驗，同時凝聚家庭與社區聯繫，進一步展現影灣園作為活力社區及南區商住地標的獨特魅力。

The Repulse Bay淺水灣影灣園。

購物商場引入當代零售概念

影灣園購物商場於懷舊氛圍中策略性引入當代零售概念，營造文化傳承、現代商業與精選生活體驗兼備的獨特環境。繼 HUMAN MADE 香港首間旗艦店進駐後，商場亦迎來多個全新零售品牌，包括日本最具代表性的時尚品牌之一 UNDERCOVER，以及上海訂製旗袍殿堂品牌旗袍客廳（Cheongsam Parlor）。

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