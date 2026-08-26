啟德海灣第2期加推138伙　折實均價2.12萬 　一房入場費560萬

雖然近期樓市轉旺，不過有發展商卻減價加推。由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德海灣第2期，今日（26日）公佈加推價單3號，涉及138伙，位處項目第1A座，折實平均呎價為21,168元，較2026年4月推出的第2期首批225伙，折實平均呎價為23,888元，下調約11％。



啟德海灣第2期加推價單3號，提供138伙，按戶型分佈，其中一房佔73伙、兩房佔65伙，價單售價為746.6至1,676.2萬元，售單呎價為24,399至31,351元，扣除最高25%折扣優惠，折實售價約560至1,257.2萬元，折實呎價至18,301至23,965元。

兩房折實價823.8萬

入場單位屬1A座3樓G室，實用面積306平方呎，屬一房間隔，折實售價560萬元，折實呎價18,301元；至於兩房入場單位屬1A座3樓F室，實用面積427平方呎，屬兩房間隔，折實售價823.8萬元，折實呎價19,293元。

定價因應市價、過往成交、坐向及景觀有所調節

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，近期樓市暢旺，反映投資者及買家都充滿信心，故不斷推出不同座數供買家有更多選擇，而今日推出全新第2期1A座並命名「啟德海灣·星滙」，今批定價因應市價、項目過往成交、坐向及景觀而有所調節，最快9月推售。

啟德海灣累售1136伙、套現92億

嘉華國際業務發展總經理（香港地產）周光耀表示，項目累售出1,136伙，吸金92億元。

啟德海灣。（黃祐樺攝）

啟德海灣。

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