叡璟I周六次輪開賣170伙　華潤等奪洪水橋片區　標誌北都發展信心

【華潤/叡璟/叡璟I/新盤】華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第一期「叡璟I」今日（25日）落實本周六次輪賣170伙，當中以價單賣133伙，入場費539.5萬元，餘下37伙以招標形式發售。截至中午12點，次輪價單賣133伙計，連復活票共收逾49,000票，暫超購逾367倍，將於本周四下午1時截票。



至於六大企業合資成功投得洪水橋片區發展地皮，華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，十分歡迎與其餘五大財團合力投得發展，標誌着對整個北部都會區發展信心，以及支持香港長遠發展。



合資奪洪水橋片區 標誌對北都發展信心

叡璟I周六次輪價單發售133伙，單位位於第3A及3B座，涵蓋47伙一房連開放式廚房、61伙兩房連開放式廚房、25伙三房套。是次推出的單位實用面積由304至672平方呎，價單售價由642.2萬至1,592.6萬元，價單呎價由20,518至26,630元，折實售價由539.5萬至1,337.8萬元，折實呎價由17,236至22,370元，折實平均呎價19,212元。以折實價計算總價約11.3億元。

另推出37伙以招標方式發售，當中包括34伙三房單位、4伙連平台戶。

次輪價單發售133伙、另招標37伙

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，首輪價單180伙沽清，吸金近16億元，另暫招標17伙，吸金2.6億元。次輪發售亦分A組及B組，當中A組設57伙，最多買2至4伙，B組設76伙，細分B1及B2組，當中B1組為華潤員工及其直系親屬，最多買1伙，B2組為普通買家。

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢。（黃祐樺攝）

樓花期27個月 第1期預計關鍵日期為2028年11月底

叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，樓花期約27個月。項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第2期、第3期及第4期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。

2023年逾137億完成補地價

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月底以逾137億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。

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