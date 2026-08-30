緹外頂層天台複式大宅5.8億沽　呎價7.83萬創屋苑分層新高

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外今日（30日）以招標形式售出第6座Penthouse A頂層複式連天台特色大宅，成交價為5.8億元，創下2026年全港一手住宅新高紀錄，成交呎價高達78,347元，創緹外分層住宅單位新高。



最新成交單位為「緹外」第6座Penthouse A頂層複式連天台特色大宅，實用面積為7,403平方呎，連1,931平方呎天台，屬四房四套房加三間工人房間隔，剛以5.8億元沽出，實用面積呎價約78,347元。上述單位成交價包括3個住宅停車位。

項目今年累售11伙，總成交金額逾26億元。項目至今共累售54伙，總成交金額逾162億元，平均成交實用面積呎價約58,000元。項目尚餘9個分層大宅及1個頂層連天台特色大宅待售。

由5座住宅大樓及3座院墅組成

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，提供61伙分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。而3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外。（緹外網站圖片）

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外。（緹外網站圖片）

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