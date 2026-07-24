緹外四房四套2億沽　第1及2座沽清　全盤累售53伙　吸金逾156億

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外今日（24日）以2億元招標沽一伙四房四套房連兩間工人房間隔單位。發展商指，現時第1座單位全數沽清，項目至今累售53伙，總成交金額逾156億元。



2億沽四房四套 總計累售53伙

最新成交為「緹外」第1座2樓A室分層大宅，實用面積為 4,359平方呎，屬四房四套房連兩間工人房間隔，以2億元連兩個住宅停車位沽出，呎價45,882元。

發展商指，項目今年共錄得10宗成交，總計已累售53伙，其中第1及2座已沽清，總成交金額逾156億元，平均成交實用面積呎價約58,000元。項目尚餘9個分層大宅及2個頂層連天台特色大宅待售。

由5座住宅大樓及3座院墅組成

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，提供61伙分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。而3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外。（緹外網站圖片）

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外。（緹外網站圖片）

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