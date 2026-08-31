沙田UNI Residence已取滿意紙、現樓推售　新增3項新優惠

萬科香港及永泰（0369）合作發展的沙田顯和里UNI Residence，今日（31日）公佈項目已取得滿意紙，將以現樓形式推售。發展商表示，項目推出3種新優惠，涉及40伙已開價單位，涵蓋管理費豁免、全屋傢俬配套及車位認購權等安排。



永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目已取得滿意紙，將以現樓形式推售。銷情方面，項目全盤240伙，至今累沽172伙，套現逾8.7億元。現逾68伙待售，當中一伙屬特色單位。

永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永。

近期租務市場暢旺，為回應「收租客」需求，楊聰永透露，項目推出3種新優惠，涉及40伙已開價單位。當中包括準買家可享兩年管理費豁免。針對開放式及一房等收租受歡迎戶型，發展商提供全屋傢俬配套，若買家不選擇傢俬配套，則可扣減1萬元樓款。另外，購買兩伙或以上單位的買家，可獲車位認購權，而已入市的舊買家亦可再加購一伙以獲取資格。

楊聰永強調，項目未來加推新價單，不排除會陸續削減上述優惠。另透露，項目有機會於下周開放現樓會所予傳媒參觀，陸續亦將開放全新連傢俬示位。

至於集團旗下粉錦公路雲向近期削減優惠，楊聰永回應指，由於項目已取得入伙紙，並且即將現樓，故作此部署。未來亦考慮安排向隅客參觀現樓。

項目即將進入關鍵日期及收樓階段，發展商夥中原地產推出置業優惠。即日起至今年9月30日，凡經中原地產購入的首5名買家，再經中原租出單位，可獲中原測量師行提供「一年免費租賃管理服務」，優惠總值達8萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，8月一手市場升溫，觀察到股市回升令樓市同步受惠，另外租金持續高企，加上息口維持低位，他直言，預計「好大機會今年唔會加息。」因此種種有利因素推動樓市繼續向上，料8月新盤成交突破1,000宗，按月增幅超過兩成，更創三個月新高，預測9月一手成交約1,200宗。

租市方面，隨著專才及海外學生持續來港，令住屋租賃需求持續上升，租金走勢持續強勁，預計未來租金難以大幅回落，租金回報率亦獲得正面支持，將吸引更多的投資者入市。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

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