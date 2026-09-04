8月批出5份預售文件　越秀油塘新盤三期全數批出　涉1339伙佔最多

地政總署公佈，8月份批出5份新盤的預售樓花文件，共涉1,879伙，較上月507伙增加約37%。當中油塘東源街及崇耀街項目細分三期發展，共1,339伙佔最多。



越秀油塘新盤三期全數批出 共1339伙佔最多

當中越秀地產（0123）油塘東源街及崇耀街項目最多，合共1,339伙，細分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年。

越秀地產（0123）油塘東源街及崇耀街項目地盤。

啟德「花語海」第3期獲批預售 曾預告下半年推出首兩期

另長實（1113）旗下啟德「花語海」第3期亦批出預售文件，涉及282伙，預計關鍵日期為2027年9月30日。項目分三期發展，共提供1,005伙單位，當中第一期及第二期早前亦已獲批預售樓花同意書，發展商在8月中期業績會上表示，將於今年下半年推出首兩期。

最後一份為，太古地產（1972）旗下柴灣海德園第二期涉及258伙，預計落成日期為同於2027年9月30日。

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