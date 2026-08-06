7月僅叡璟I獲批預售涉507伙　收5份新申請涉2246伙　創21個月新高

地政總署公佈，7月份批出一份新盤的預售樓花文件，共涉507伙，較上月1,063伙減少約52.3%。另外，上月接獲5份預售樓花新申請，涉及2,246伙，創21個月新高。



上月僅華潤叡璟I 獲批預售 涉507伙

獲批預售樓花文件的新盤為華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟I ，涉及507伙，預計關鍵日期為2028年1月25日，發展商早前表示最快下周初開放兩伙示範單位參觀及公布首張價單。

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟I 。

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟I 。

接獲5份預售樓花新申請 涉及2,246伙

另外，地政總署接獲5份預售樓花新申請，涉及2,246伙 ，當中包括4份私人發展商及1份房協項目。私人發展商分別有遠東發展（0035）旗下西營盤項目，涉及210伙，預計落成日期為2027年12月30日；九龍建業（0034）旗下牛池灣33 Clear Water Bay 第3A期，涉及411伙，預計落成日期為2028年6月30日；嘉里建設（0683） 紅磡銀漢街項目2期，涉及259伙，預計落成日期為2028年6月30日；長實集團（1113）啟明街23號項目，設有566伙，預計落成日期為2028年9月30日

至於，房協項目為旗下土瓜灣道463號資助出售房屋項目，涉及800伙，預計落成日期為2028年12月31日。

截至7月底，目前連同資助房屋項目，共有32個項目待批售樓紙，滾存待批預售單位量為13,734伙，為2024年10月後約21個月新高。

九龍建業（0034）旗下牛池灣33 Clear Water Bay。

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