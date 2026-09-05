華潤叡璟I今價單再賣101伙　即日沽清　天台戶招標沽呎價2.93萬

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第一期「叡璟I」，於周六（5日）盡推最後136伙，當中101伙以價單形式發售，折實價553.9萬元起，實用面積由307至680平方呎，折實價由553.9萬至1,404萬元，折實呎價17,789至22,777元。



據代理消息，叡璟I以價單形式發售的101伙，即日沽出。

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，叡璟I今日進行壓軸一輪的公開發售，A組反應踴躍，今早不足2小時，A組可供配選的3房單位已全數獲得揀選，A組共錄得42伙認購，套現逾3.8億元，佔A組可供選購單位的84%。

A組大手客時段一共有五組客人購入上限最多的四伙單位，涉資超過3,210萬至3,900萬元。A組當中最大額成交的客人購入4伙單位，1間3房1套單位 、2間2房單位、1間1房單位，斥資超過3,900萬元。此外，另一組客人一共購入3個單位，包括1間3房1套單位 、1間2房單位、1間1房單位，涉資3,170萬。

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢（中）。

天台戶雙破頂 作價1919萬、呎價2.93萬

施偉賢續指，截至下午1時，項目今日招標售出16伙，累計錄得66宗招標成交，合共套現逾9.2億。項目今日錄雙破頂招標成交，第 3A座48 樓 A室（實用面積 655 平方呎連天台面積597平方呎），屬3房1套（梗廚）天台特色戶，以1,919.15萬元沽出，呎價達 29,300元，刷新項目成交售價及呎價紀錄。

樓花期27個月 第1期預計關鍵日期為2028年11月底

叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，樓花期約27個月。項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第2期、第3期及第4期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。

2023年逾137億完成補地價

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月底以逾137億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。

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