叡璟I連續三輪沽清　連招標累售482伙套45.6億　2期已取預售文件

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第一期「叡璟I」，昨日進行第三輪銷售，即日沽清價單單位，該樓盤在過去15日，價單連招標累售482伙，套現近45.6億元。發展商指，項目第2期「叡璟II」已取得預售樓花同意書，籌備工作已進行得八八九九，短期內公布銷售部署。



叡璟II短期內公布銷售部署

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，叡璟I昨日進行壓軸一輪銷售，以價單形式發售的單位悉數火速售罄。項目昨日A組反應踴躍，不足2小時，可供配選的3房單位已全數獲得揀選，共錄得42伙認購，套現逾3.8億元。A組大手客時段一共有五組客人購入上限最多的四伙單位，當中最大額成交的客人購入4伙單位，1間3房1套單位 、2間2房單位、1間1房單位，斥資逾3,900萬元。

叡璟II提供407伙

施偉賢續指，項目第2期「叡璟II」經已取得預售樓花同意書。鑑於市場上向隅者眾多，為了回應買家需求，相關銷售籌備工作正準備得如火如荼，相信短期內可以公布銷售部署。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，「叡璟II」提供407伙，戶型與項目第1期相約，由1房至3房均有提供。

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢、華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲。

樓花期27個月 第1期預計關鍵日期為2028年11月底

叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，樓花期約27個月。項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第2期、第3期及第4期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。

2023年逾137億完成補地價

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月底以逾137億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。