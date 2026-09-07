地建會：北都宜集中重點地區　倡國有銀行組建「大灣區發展銀行」

香港第一個五年規劃與2026年施政報告將於下周三（9月16日）同日公布。香港地產建設商會表示，早前獲邀參與發展局就「香港特別行政區第一個五年規劃」舉行的交流會，建議以嶄新思維推動舊區更新，同時建設高質量北部都會區，以及採取多元創新機制推動發展。商會同時希望新政策能鞏固香港國際金融中心地位，助力人民幣國際化。



地建會指出，香港居於市區的人口至2025年已超過56%，而市區內逾27%的住宅樓宇樓齡更超過50年，政府應及早採取行動，加快市區更新，應對樓宇老化及失修問題，建議透過優化樓宇維修與市區更新的雙軌策略，將舊區轉型為更宜居的新市區。例如採取更進取方式促進業權整合與地盤合併，從而提速項目進度和增加重建誘因，包括允許地積比率轉移、提供額外地積比率，以及加強稅務優惠等財政誘因；同時引入重建審批「一站式」服務，並加快處理強制售賣令申請，優化市區更新審批制度。

又指隨着新基建發展計劃完成並投入運作，令市區發展容積得以擴充，政府應增加規劃及法規監管的彈性，適度放寬發展密度和建築高度。

建議先試先行 集中發展一至兩個重點地區

北部都會區方面，地建會建議，應採取先試先行的發展策略，審慎訂定基建投資的優先次序。加快北都發展，最有效的方法是策略性集中資源，並審慎把握時機，有序推出土地及項目。與其同時將財政及行政資源分散於多個新發展區和基建項目，不如集中發展一至兩個重點地區，例如新田、洪水橋，以及河套深港科技創新合作區香港園區（「十五五」規劃對香港的定位亦已提及），以這些地區作為試點，率先推動北都首階段發展。

確保這些試點地區在房屋、產業及就業發展，以及跨境融合等方面盡早取得顯著成效，確立可複製的發展模式，再將成功經驗複製，供北都其他規劃地區借鑑和推行。

發展局與港鐵公司協調土地推出計劃

地建會續指，政府應透過發展局與港鐵公司緊密合作，協調土地推出計劃，並因應市場情況及承接能力，審慎管理港鐵招標項目土地供應的時間和規模。此有助建立時序合宜的發展計劃，讓參與發展商更有效調配資源，有序及均衡地分階段投資，逐步形成「投資、回報、再增資」的良性循環，支持北都長遠發展。

此外，鼓勵市場中各具不同規模的參與者均能積極投入投資發展，並善用發展商在特定範疇的專業經驗，例如北都不同發展階段所需的酒店、青年旅舍，以及零售娛樂綜合項目的發展和管理，政府應主動採取措施，鼓勵更多市場參與者進駐。例如提供更靈活的補地價付款安排，降低參與門檻及前期資金壓力，增強發展商投放人力和資源參與北都項目的信心，從而促進更多元和具競爭力的經濟發展。

商會相信，這種模式可避免資金過度分散，亦可減少因同時推展過多項目而造成的延誤，以及發展初期未能充分發揮經濟效益的情況。政府採取「積極主動、目標為本」的策略，有助形成發展動力，增強投資者信心和公眾支持，這些都是推動北都未來數十年發展的重要基礎。

地建會表示，為更有效推進市區更新及北部都會區的新發展項目，現行政策有必要作出較大幅度的調整。（江智騫攝）

倡「零地價分期按利潤分成模式」

多元創新機制推動發展方面，地建會表示，為更有效推進市區更新及北部都會區的新發展項目，現行政策有必要作出較大幅度的調整，例如落實靈活地價支付模式及建築規約，吸引投資。建議政府考慮在地價支付安排上增加靈活性，並引入新做法，以吸引更多市場參與，例如採用「零地價分期按利潤分成模式」。政府亦可考慮其他有助改善發展商現金流的措施，例如由政府向發展商支付地盤平整費用，以助更有效控制發展成本，或容許中標者在建築規約期內，將地盤全部或部分轉售予其他發展商。

部門僵化思維形成「三輸」局面

地建會又指，部門的僵化思維，過分執著於短期收入而忽略長遠經濟效益，往往窒礙發展項目的推展。部分項目即使完全符合屋宇署及規劃署的要求，卻最終受限於冗長的契約修訂程序和高昂的補地價金額而被迫放棄，形成「三輸」局面：社會無法受惠於新發展所創造的經濟增長，發展商失去商機，政府在地價收入上亦毫無增益。此「三輸」局面所導致的潛在社會成本，包括經濟增長、就業機會、房屋供應及公共收入方面的損失，均不容低估。

至於國家「十五五」規劃明確支持香港鞏固國際金融中心地位，並持續提升競爭力。香港亦可透過參與推動人民幣國際化，支持國家「十五五」規劃。地建會表示，商會支持諮詢文件開首所提出的原則，即營造自由、高效、有序的一流營商環境，充分發揮香港自由市場經濟的優勢。政府應致力維持財政平衡，透過擴大商業活動及促進經濟增長開拓收入來源，摒棄以新稅項增加收入的措施，以免損害我們簡單的稅制，削弱香港的競爭力。

地建會又建議，可設立「北部都會區一站式服務中心」，讓不同政府部門集中辦公，提升本地政務辦事效率；並在深圳設立「大灣區一站式服務中心」，邀請大灣區各城市相關部門及人員進駐，統一辦理跨境通行、商務合作、民生等業務。

倡五大國有銀行牽頭組建「大灣區發展銀行」

同時推動中國銀行總部落戶香港，向國際社會展示中央政府支持香港的堅定態度，並進一步提升香港的全球金融影響力；並倡議由五大國有銀行牽頭，在香港組建「大灣區發展銀行」，重點服務區域發展及產業升級，為市場提供融資支持，推動大灣區高質量發展 。

地建會更建議，亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）在香港設立北京總部以外的主要區域總部，發揮香港作為國際金融中心及離岸人民幣樞紐的優勢，更好聯通環球資金，吸引「一帶一路」國家和企業來港投資，實現雙贏。

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