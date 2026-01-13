地建會放寬招標指引　容許低至538呎兩房　面積較舊指引減少三成

一手市場氣氛好轉，香港地產建設商會早前亦發表最新招標指引，容許會員推出實用面積超過538平方呎單位進行招標。對比舊指引要求的753平方呎，面積限制放寬約28%。



放寬可招標單位面積近三成至538呎

最新指引擴大招標適用範圍，現放寬招標單位面積，由2019年時要求的753平方呎單位，現放寬約215平方呎或28%，至最新的538平方呎單位。另容許項目入伙後，如已沽出全盤兩成或以上，即可推出單位標售，不過地建會則未有放寬招標戶型，仍然要求維持兩房或以上。

地建會表示，自2024年6月27日發出通告，引入一套更靈活的準則供會員在以招標形式出售住宅單位時採用以來，市場反應積極，為讓市場在更便利的環境下運作，並照顧買家的特殊情況，決定進一步放寬招標指引。

香港地產建設商會。

最早2019年推限呎招標 至少753呎以上

翻查資料指，地建會早於2019年5月發出招標指引容許會員可以將實用面積753平方呎、三房或以上分層單位招標出售，另獨立屋、洋房及特色戶（包括複式、頂層連天台或平台、低層連平台庭園或花園等），以及面積不少於1,076平方呎的大單位，亦可進行招標。

及後在2024年6月作出修改，加入項目入伙後至少沽出全盤25%單位才可標售，而單位面積則維持不少於753平方呎，同時取消三房或以上戶型限制，及兩房以下亦不可作標售，但不少於753平方呎大兩房屬可招標之列。