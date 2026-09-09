越秀油塘新盤「擎海」登場　分3期發展共1339伙　均已取預售文件

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街一手新盤項目，今日（9日）命名為「擎海」（THE ATLAS）。項目設5座住宅大廈，共1,339伙，細分3期發展 ，目前已全部批出預售交件。



越秀地產副董事長兼總經理朱輝松表示，越秀地產視香港為連接國際資本及拓展大灣區版圖的戰略要地，在港項目包括17個住宅、工商廈項目；29個管理項目，佔地200萬平方呎，以及125個在港停車場管理。未來將緊捉大灣區融合發展機遇，當中包括政府賣地、舊樓重建及北部都會區的發展機會。

3期發展均已批出預售交件

越秀地產（香港）總經理李嘎表示，「擎海」及5座住宅大廈，共1,339伙，細分3期發展 ，目前已全部批出預售交件，當中第一期3、5座，戶型涵蓋一房至三房間隔。

第1期涵蓋一房至三房 最細242呎

越秀地產(香港)銷售及市場營銷總監鍾顯騰表示，項目合共提供1,339伙，細分3期發展，當中3、5座屬第1期，戶型涵蓋一至三房，實用面積為242至721平方呎，另設少量特色戶。至於第2期屬第1、2座，第3期屬第6座。

前身為越秀冷藏倉庫 2023年完成補地價、每呎2040元

「擎海」前身為越秀冷藏倉庫，在2023年11月以13.46億元完成補地價，項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎約2,040元。

項目分三期發展 合共1339伙

而在2026年2月份，發展商就項目向地政總署申請預售樓花同意書，當時文件披露項目合共1,339伙，分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年。

越秀地產（0123）油塘東源街及崇耀街項目今日（9日）命名為「擎海」（THE ATLAS）。（黃祐樺攝）

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