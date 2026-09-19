兩份報告前後呼應　擘畫長遠發展藍圖　房屋問題「無聲勝有聲」！

行政長官李家超公布首份《香港五年規劃》和《2026年施政報告》，筆者形容是把香港未來五年的方向與當年的政策工具、指標和里程碑緊密對接，有利工商界進行跨周期投資與資源配置。兩份報告可謂一脈相承，擘畫香港中長期發展藍圖，以「南金融，北創科」重塑自身格局。香港將繼續鞏固及提升國際金融中心地位，加強更多領域的領先地位，如國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心、國際貿易中心、國際航運中心、國際航空樞紐、亞太區國際法律及爭議解決服務中心，以及區域知識產權貿易中心等等。



香港具有以下幾項突出優勢，國際金融中心地位進一步提升，晉級為全球最大財富管理中心，自然拥有無限商機；銳意構建國際教育之都，打造「留學香港」品牌，嶄新的巨大教育產業也為香港創造一片新天地；大力發展北部都會區是政策重中之重，融入及服務國家發展大局與引進人才雙管齊下，推進河套深港科技創新合作區及新田科技城建設，推動深港兩地創科要素（人才、資金、數據、物料）流動；結合各類人才入境計畫與科技園、數碼港培訓資源，持續引進海外及內地頂尖 AI 與創科人才，為香港創科發展貢獻力量。

在特區政府的兩份報告中，北部都會區的科技發展道路仍然需要努力開拓，然而三大專上教育與創科集群，即洪水橋大學城、新田大學城、打鼓嶺大學城的規劃前景卻令人鼓舞。政府以「一城五元素」（校園區、科技區、產業區、生活社區及公共配套）的城區模式進行規劃，目的要推動教育、科技、人才一體化發展。透過建設「三大大學城」，將香港打造成為「國際專上教育樞紐」，這一戰略不僅是為了增加學位，更是將教育、科研、產業與城市發展深度結合，形成全鏈條生態圈。香港終於下定決心，全力以赴，筆者對本港教育產業的未來發展充滿信心。

住宅樓市健康 工商舖市場艱難

報告中還有另一個亮點就是樓市政策，對於房屋發展、優化置業階梯及打擊劣質劏房方面，提出一系列具前瞻性的策略與措施 。過去數年，政府在增加各種形式公營房屋供應方面作出很大努力，成功收回約1萬個被濫用的公屋單位；縮短於2022年至2025年期間首次出售的資助出售單位的轉讓限制年期至10年 ；以及有序巡查 、執法及檢控非法租賃無認證的分間單位 。以上種種成就，值得大力表揚。完善簡樸房的立例及規管、公私營房屋以「433」比例作分配，這些措施長遠有助於為有需要的人士，提供更穩定的公營房屋及獲得更公平的分配，並在未來數十年為私營房屋市場帶來巨大的發展潛力。

有人說港府對私人房屋市場的政策著墨不多，也看不到有什麼支援措施。筆者反倒認為這是一件好事，所謂「無聲勝有聲」，住宅市場樓價從去年初的低位至今反彈了1成多，港府沒有出招「加辣」，證明滿意之前的樓市發展，如今樓價稍微回升符合預期，就不想作過多干預。如果要說哪個板塊需要挽救？那就是工商舖市場，事實已經證明，舖租大幅度回調五成，並不能讓租客繼續經營；舖價大跌五六成後，太過低殘的價格也不能幫助中小企業渡過難關。如何改善市面上到處可見吉舖的狀況？對工商舖作適當的支援，讓交投量回歸正常，讓價格止跌回穩非常重要。一個健康的樓市，更有利整體經濟發展，也是港府和銀行應該採取的措施。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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