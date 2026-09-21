越秀擎海第一期上樓書涉617伙　一至兩房佔逾9成　周內開價

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THE ATLAS）今日（21日） 上載樓書，第一期涉及617伙，主打一房至三房佔逾9成，最快明日開放示範單位予傳媒參觀，周內開價，爭取下周開售。



一房面積最細242呎

越秀地產（香港）總經理李嘎表示，擎海共提供1,339伙，當中第一期今日上樓書，涉及617伙，分布在第3及第5座，設有5種戶型，其中一房至兩房佔逾9成。戶型涵蓋一至三房，當中一房涉及348伙，實用面積242至342平方呎；兩房涉及215伙，實用面積390至510平方呎；三房涉及54伙，實用面積674至721平方呎。

明日開放示範單位

該樓盤最快明日開放示範單位予傳媒參觀，設有一房至三房，短期內對外開示位，樓盤定價會作綜合考慮，參考周邊單位、市況，以及相應配套的樓盤，最快周內開價，爭取下周開售。

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越秀地產（香港）銷售及市場營銷總監鍾顯騰表示，項目設雙會所「CLUB ATLAS」，會所連園林佔地逾8.3萬平方呎，共設約30項設施，涵蓋1.4萬呎室內外運動空間、6,000平方呎室內外兒童玩樂空間等，又三大主題作設計包括「海洋」、「家庭」、「健康 」。

前身越秀冷藏倉庫 2023年補地價13.46億 分三期共1339伙

「擎海」前身為越秀冷藏倉庫，在2023年11月以13.46億元完成補地價，項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎約2,040元。

而在2026年2月份，發展商就項目向地政總署申請預售樓花同意書，當時文件披露項目合共1,339伙，分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年，目前已全部批出預售交件。

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