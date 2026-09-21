青舍提早3年包租全幢荃灣學生宿舍！　涉500個床位

學生宿舍市場近年熾熱，連預計三年後才落成的大樓，已被營辦商「截擊」提早全幢包租！第一太平戴維斯促成荃灣白田壩街46至48號全幢學生宿舍租務交易，項目股東楊雲耀與香港學生住宿營運商青舍正式達成合作協議。該項目由青舍預先承租，並於落成後負責其營運，將其打造為大型學生宿舍社區，預計提供不少於500個學生床位。



項目位於荃灣白田壩街，前身為理想集團總部大樓，於2020年11月以約3.1億元成交，當時由World Partners Limited買入。翻查資料，該公司之股東包括德萊建業（1546）以及內地知名運動飲料品牌健力寶的相關人士。

項目股東楊雲耀（健力寶亞洲董事）及青舍創始人林偉文早前代表雙方，正式簽署合作協議，標誌著雙方合作發展學生住宿。項目現正處於深化設計及落地籌備階段，預計約三年後落成啟用。

左起：青舍創始人林偉文、項目股東楊雲耀。（第一太平提供）

提供264個房間、500個床位

據悉，該項目落成後將提供264個房間，及不少於500個學生床位。除住宿單位外，項目亦將設有逾4萬平方呎的公共活動空間，計劃涵蓋圖書館、獨立自修室、運動設施及多元化社交活動空間。主要服務來港升學的內地學生，及香港本地大專院校學生。

項目股東楊雲耀表示，集團期望透過是次合作，共同打造荃灣區優質學生住宿的新標杆。而青舍創始人林偉文表示，集團將憑藉專業營運經驗，為項目提供完善的住宿管理及社群服務。

第一太平戴維斯投資部助理董事譚潤樑則表示，是次租賃交易在項目預計三年後才落成的情況下，營運商已願意預先承租整幢物業，充分反映市場對學生住宿板塊中長期前景的信心。

總樓面近9萬平方呎、預計2030年落成

城規會資料顯示，上述白田壩街46至48號用途為「其他指定（商貿）」，佔地約7,767平方呎。項目於去年10月份向城規會遞交申請發展酒店，擬議地積比由9.5倍放寬兩成至11.4倍，以及將其建築物高度由100米（主水平基準以上，下同）增至118.931米，以發展1幢樓高28層的酒店，總樓面約88,546平方呎，預計在2030年落成。

資料顯示，上述項目在2020及2021年份分別曾獲城規會批准以11.4倍地積比重建1幢25層高的全新式工廈，及1幢樓高27層的商廈，兩者的總樓面面積與最新申請的相若。

荃灣白田壩街46至48號用地。（城規會資料）

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