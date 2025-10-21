荃灣白田壩街空置地皮申建酒店　涉299間酒店客房

德萊建業（1546）持有的荃灣白田壩街46至48號空置地皮，最新向城規會申請重建1幢酒店，提供約299間酒店客房。



上述白田壩街46至48號空置地皮前身為理想集團廣場，位於南豐紗廠對面，現時用途為「其他指定（商貿）」，佔地約7,767平方呎。項目最新向城規會遞交申請發展酒店，擬議地積比由9.5倍放寬兩成至11.4倍，以及將其建築物高度由100米（主水平基準以上，下同）增至118.931米，以發展1幢樓高28層的酒店，提供約299間酒店房間，總樓面約88,546平方呎，預計在2030年落成。

資料顯示，上述項目在2020及2021年份分別曾獲城規會批准以11.4倍地積比重建1幢25層高的全新式工廈，及1幢樓高27層的商廈，兩者的總樓面面積與最新申請的相若。

2020年地皮買入價3.1億

值得留意，德萊建業（1546）於2020年底以約3.1億元，向理想集團購入上述白田壩街46至48號空置地皮，其後在2022年9月份推出放售，當時市值約4.5億至4.6億元。