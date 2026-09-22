北都發展｜惠譽指北都對政府相關實體構成考驗　槓桿水平或上升

政府積極發展北部都會區，不過有評級機構預計相關發展對政府相關實體（GREs）構成考驗。評級機構惠譽發表報告指，北部都會區生態圈仍處於早期發展階段，租金及服務收入預計將會滯後，而政府相關實體包括新田科技城有限公司、洪水橋產業園有限公司，以及港深創新及科技園有限公司，其槓桿水平或將上升。



而相關實體港鐵公司、大學機構及社會房屋發展商，亦面對類似錯配，在資本開支周期持續下維持較高槓桿。



惠譽指出，香港政府相關實體（GREs）預料將在香港首個五年計劃中，於支持北部都會區發展方面擔當重要角色。該項多年期計劃涉及超過3,200億元，覆蓋約全港三分之一土地面積，目標容納250萬人口。

情況如廣州、深圳工業區「先建設、後變現」模式

報告指，北部都會區三間專責政府相關實體，包括新田科技城有限公司、洪水橋產業園有限公司、港深創新及科技園有限公司，融資模式尚未落實。倘若其轉向透過債務前置資本開支以支持北部都會區發展，槓桿水平或將上升，情況與廣州及深圳工業區開發所見的「先建設、後變現」模式相若；當地同類實體主要透過長年期債務為初期建設融資，待租金收入趨穩後再作部署。

港鐵、大學、發展商亦面對類似錯配

租金及服務收入將滯後，受北部都會區生態圈仍處早期階段所限。其他更廣泛的支撐型政府相關實體，例如港鐵公司、大學及社會房屋發展商，亦面對類似錯配，在資本開支周期持續下維持較高槓桿。

政府支持仍為關鍵信用錨點，注資、土地批撥及優惠貸款可抵消收入滯後，此模式亦見於內地操作範式。然而，執行風險仍完全落在政府相關實體本身，並可能隨時間推移，令北部都會區相關實體的信用狀況出現分化。

古洞發展區一帶。（楊凱力攝）

河套深港科技創新合作區。（楊凱力攝）

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