五年規劃、施政報告大談北都　李遠峰：國家隊係必然｜財策相對論

特首李家超已經公布香港首份五年規劃，以及新一份施政報告，當中土地及房地產政策著墨很多，例如加速發展北部並精簡土地發展程序、北都大學城發展方向、公屋資助房屋供應量等不同方向，今集《財策相對論》我們邀請到仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰分享他的看法。



五年規劃、施政報告評分高 樓市難評價

李遠峰認為，今次香港首份五年規劃，以及新一份施政報告，如果以香港整體發展角度打分，可以給出七、八十分的較高評價。不過針對樓市方面的具體方向與政策，目前則相對難以評分，因為在報告中相關領域未有着墨太多，笑言「留白都是一種藝術」，故難以作出評分。

不過，他預計2026年下半年樓價升幅將會顯著放緩，對政府而言最希望看到的結果莫過於樓價平穩發展，避免出現大上大落的劇烈波動。從政策層面來看今次沒有「加辣」或「減甜」，亦反映出目前樓價走向符合政府的展望。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰。（蔡偉南攝）

生育獲稅務減免 旨在減輕疑慮、幫助有限

另外，為鼓勵市民生育，政府表示，合資格家庭在生育前一年或後兩年內購買住宅物業，可獲減免最多2萬元印花稅。李遠峰認為，很少父母會單純為兩萬元而決定生育，因此該措施的政策推動力度其實相當有限，但認為政府此舉的主要是想緩減市民的生活疑慮與壓力，而非直接發揮刺激作用。

除了減免置業印花稅外，政府同時為有新生嬰兒的白表家庭申請者，購買居屋時的最高按揭成數提升至95%，以減少首期負擔。李遠峰認為，政府是希望藉由這些措施減輕大眾對生育與購屋的負擔感，讓市民不再將結婚生育視為沉重的經濟包袱，從而能夠以更順其自然的態度去面對人生規劃。

李遠峰認為，北部都會區作為推動香港融入大灣區發展的指標性項目。

北都發展 國家隊進場是必然

北部都會區將劃分九個新發展區全數開動發展，惟早前政府批出的洪水橋片區，中標財團以內地背景企業為主，本地企業佔比較低，李遠峰認為，香港本身就食開「 四方飯」，在不同時代均致力於全球經濟發展中，汲取紅利，而北部都會區作為推動香港融入大灣區發展的指標性項目，如今香港面對祖國，大量內地資金已深度參與本地市場及物業發展，這種融合趨勢是不可避免。

他又指，引進實力雄厚的「國家隊」落戶香港，是極具建設性的必然選擇，而如成功吸引規模龐大、技術成熟的國家企業進駐，對香港整體發展亦是好事。

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