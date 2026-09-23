新地元朗東成里第1A期命名YOHO SEASONS　涉逾600伙、第四季登場

新地（0016）元朗東成里項目第1A期今日（23日）命名為YOHO SEASONS，細分3座發展，共逾600伙，主打兩房，預計關鍵日期為2028年2月。至於整個東成里項目暫分3期發展，合共提供逾千伙，涉6座住宅大廈。



樓盤分3期發展涉逾千伙

新地代理執行董事胡致遠表示，東成里項目暫分3期發展，合共提供逾千伙，涉共6座住宅大廈。第1A期分3座發展，涉及第1座、2座及第5座，共逾600伙，戶蓋涵蓋一房至三房，主打兩房，以低密度發展，樓層由6至20層不等，另設商舖2.8萬平方呎，屬於1A期範圍內。目前正申請預售樓花同意書，最快第4季中推出，關鍵日期2028年2月。

雷霆：住宅樓市健康平穩 無需管控措施

新地副董事總經理雷霆表示，對於港銀未有跟隨美國加息，各大銀行亦繼續推出不同按揭優惠，加上目前租金上升，各大發展商亦持續減少庫存，預計第4季樓價將持續上升。至於施政報告在樓市政策上未有着墨太多，雷霆認為目前住宅樓市健康平穩，無需管控措施。

新地副董事總經理雷霆、新地代理執行董事胡致遠。（黃祐樺攝）

2023年中以23億完成補地價

新地元朗東成里發展項目在2023年中以23億元完成補地價，以可建樓面約80萬平方呎計，每方呎樓面補價約2,865元。該項目在2021年初獲城規會有附帶條件下批出，當時預計興建8幢8至21層高的住宅大樓，住宅總樓面75.7萬平方呎，可提供1,518伙，另設近4.9萬平方呎零售及健康中心等樓面。

元朗東成里項目第1A期YOHO SEASONS，細分3座發展，共逾600伙，主打兩房，預計關鍵日期為2028年2月。

新地代理執行董事胡致遠。（黃祐樺攝）

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