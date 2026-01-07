12月1份預售申請　新地東成里1A期665伙　美善同道102伙撤銷申請

地政總署公佈，2025年12月只有1份預售樓花同意書新申請，涉及665伙。新申請個案為新地（0016）元朗東成里項目1A期項目，預計關鍵日期為2028年3月31日。



新地元朗東成里涉1518伙 2023年23億完成補地價

據資料指，新地元朗東成里發展項目在2023年中以23億元完成補地價，以可建樓面約80萬平方呎計，每方呎樓面補價約2,865元。該項目在2021年初獲城規會有附帶條件下批出，當時預計興建8幢8至21層高的住宅大樓，住宅總樓面75.7萬平方呎，可提供1,518伙，另設近4.9萬平方呎零售及健康中心等樓面。

豐資源美善同道55號項目撤銷申請

據地政總署資料，截至12月底，合共有23項住宅待批預售樓花，單位總數為6,856伙，按月減少4.6%，屬7個月以來新低。

至於，豐資源發展美善同道55號項目，亦於上月撤銷申請預售，涉及102伙。而由信置牽頭發展的土瓜灣榮光街項目，亦由原先458伙減少至451伙。