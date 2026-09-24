豐資源西貢豐迎山獨立屋曝光！裝修費1500萬　短期內招標少於10幢

豐資源旗下的西貢蠔涌窩美紅棉路8號洋房項目「豐迎山」快將推售。發展商表示，「豐迎山」部署於短期內推出不多於10幢招標。項目今日（23日）首度開放示範單位予傳媒參觀，並將於10月1日起正式開放予公眾預約參觀。



該樓盤今日開放的示範單位為60號洋房，屬經改動連家具示範單位，採獨立屋設計，實用面積2,636平方呎，另設1,885平方呎私人花園及1,097平方呎天台，採3房3套房布局，並附設3個私人車位。該示範單位裝修費投入最少1,500萬元。

豐資源銷售及租務助理總經理崔智豪表示，「豐迎山」首批銷售安排將推出不多於10幢作招標，意向價將參考同區洋房成交，目前代理接獲的查詢中，涵蓋本地及內地客源。

資料顯示，「豐迎山」提供51幢花園洋房，採兩層設計。標準戶型涵蓋三房一套至四房四套，實用面積由1,536至2,636平方呎，連316至1,885平方呎花園。另設一幢四房四套董事屋特色

圖左二：豐資源銷售及租務助理總經理崔智豪、圖右一：豐資源項目管理總經理袁頌强、左一圖：豐資源項目管理經理余文鋒、圖右二：香港室內建築事務所 J.Candice Interior Architects 創辦人 Candice Chan。

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