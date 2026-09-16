豐資源西貢新盤命名豐迎山　即日上樓書、設51幢洋房　短期內招標

豐資源旗下的西貢蠔涌窩美紅棉路8號住宅項目，於今日（16日）正式命名為「豐迎山（MOUNT HEBE）」，同步上載樓書，涉及51幢洋房，涵蓋三房及四房間隔，部署短期內推出首批最多10伙洋房招標。



豐資源行政總裁何海基表示，豐迎山今日上載樓書，提供51幢花園洋房，採兩層設計。標準戶型涵蓋三房一套至四房四套，實用面積由1,536至2,636平方呎，連316至1,885平方呎花園。另設一幢四房四套董事屋特色洋房，實用面積3,203平方呎，連2,518平方呎花園及私人泳池。

待批滿意紙 十日內推最多10伙招標

豐資源銷售及租務助理總經理崔智豪表示，項目屬區內近10年最大型純洋房項目，於去年已獲批入伙紙，預計數個月內批出滿意紙。部署方面，將於短期內推出不多於10伙單位招標，價錢將參考同區同類項目售價，並於短期內開放示範單位予傳媒參觀。

豐資源行政總裁何海基（左二），豐資源銷售及租務助理總經理崔智豪（左一）。

「豐迎山（MOUNT HEBE）」涉及51幢洋房。

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