揚海累售589伙、佔全盤逾98%　現樓頂層複式戶首度開放公眾參觀

由嘉里（0683）及信置（0083）等合作的港鐵黃竹坑站港島南岸第二期揚海，開售至今，共售出589伙，佔約全盤逾98%，現只餘少量優質海景四房及特色單位可供出售。



嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，揚海現只餘少量海景四房及特色單位可供出售。今日（23日）首度開放的現樓頂層複式示範單位為三房一套房連士多房及洗手間設計，為項目唯一一個複式單位，首度開放予公眾參觀。

該頂層複式示範單位為第2座(2B) 37及38樓A單位，實用面積為1,235平方呎，為三房一套房連士多房及洗手間間隔，連513平方呎天台及64平方呎梯屋。此單位樓底特高，層與層之間的高度約3.45米，大大提升室內之空間感。客廳以橫向式設計，闊逾7.7米，前迎深灣遊艇會，進一步拉闊景觀視野。

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嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監楊麗汶表示，今次示範單位將連同裝修及傢俬一併出售；單位的設計師以樂章為設計意念，將此特色單位比喻為樂章中的Ad-lib，亦即是最生動精彩的即興演奏部分，注入不同種類的元素。

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