SIERRA SEA第2C(2)期月內上樓書　買家享GO PARK逾30個商戶優惠

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期短期內部署銷售，發展商表示將為項目買家推出置業禮遇優惠，涉及GO PARK商場內逾30個商戶提供的優惠。部署方面，該盤維持月內上載樓書及開放示範單位，項目將設有4伙示範單位，涵蓋兩房至四房戶。



設4伙示範單位參觀

新地代理執行董事陳漢麟表示，SIERRA SEA第2C（2）期示範單位及樓書已準備得「九九十十」，維持月內上載樓書及開放示範單位，將設4伙示範單位，當中包括三房、四房各1伙，以及2伙兩房戶。

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GO PARK租出9成 買家享逾30個商戶優惠

新鴻基地產代理租務部總經理周淑雯表示，為配合第2C（2）期推售，整個GO PARK商場涉第一期至二期，現推出置業禮遇，買家可憑卡享有逾30個商戶提供的優惠，當中包括一田95折優惠，以及多項餐飲、零售購物、運動用品及課程、玩樂體驗、教育課程及興趣班等。

餐飲組合佔逾半 英基、一田、中大醫務中心進駐

至於整個GO PARK 商場合共提供80個商舖，當中餐飲組合佔逾半，其中GO PARK 2 總樓面面積約 56,000 平方呎，涉及40個商舖，主要租戶包埋英基啓新書院幼稚園、中大醫務中心，以及一田全新概念店。

出租率方面，目前整個GO PARK 商場出租率約9成，未來會引入更與自然環境相關商戶。人流方面商場兩期已錄600萬人次，已舉辦逾千個活動。

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