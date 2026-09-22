新地西沙SIERRA SEA第2C(2)期獲批預售 涉522伙、擬月內上樓書

香港大型銀行未有跟隨美國加息步伐，本地發展商推盤態度轉趨積極。新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期已獲批預售文件，全盤提供522伙，主打兩房至三房，發展商今日（22日）表示，樓盤最快月內上載樓書，下月推售，項目關鍵日期為2028年3月28日。



SIERRA SEA系列累沽3000伙、套現約180億

新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA不出10個月，已累沽出約3,000伙，連車位計算，套現金額約180億元。為回應市場需求，SIERRA SEA第2C（2）期亦快將登場，涉及522伙，最快下月初開售，定價將參考樓盤目前的二手成交價，呎價介乎1.5萬至1.6萬元。至於後市方面，他表示樓市今年表現不俗，目前正處於復甦階段，料未來數年樓市上升勢頭不變，今年全年樓價料升近15%。

設兩座大樓 主打兩房、三房 四房標準分層首次登坦

新地代理執行董事陳漢麟表示，SIERRA SEA第2C（2）期設兩座大樓，部份單位望內園，今期涉及522伙，屬已推售期數當中伙數最少，目前已批出預售。樓盤主打兩房至三房，亦首次推出四房標準分層單位，最快月內上樓書，關鍵日期2028年3月28日。

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期。（黃祐樺攝）

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2023年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。

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