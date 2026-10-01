何文田佛光街住宅地明截標　華坊料多家發展商競投、估值26億

何文田佛光街住宅用地將於明日（10月2日）截標，有測量師認為項目位於豪宅地段，料吸多家發展商競投。綜合市場資料，該地皮市場估值約18.69億至28.05億元，每呎樓面估值約9,000至13,500元。



華坊諮詢評估有限公司資深董事梁沛泓表示，項目地點無疑屬於豪宅地段，發展規模適中，且落成後多個方向的單位均可享有極開揚的景觀。由於此類打造精品豪宅的發展機會極為罕見，預計將吸引多份標書競投。華坊估計中標價介乎24.5億至26億元，折合每平方呎樓面地價約11,800元至12,500元。

中標財團需建長者中心、綜合社區中心 無償交予政府

項目地皮面積為55,649方呎，呈不規則形狀，最高可建住宅樓面面積為20.77萬平方呎。發展商需負責興建一所長者鄰舍中心分處及一所精神健康綜合社區中心分處，並無償移交予政府。

何文田佛光街的九龍內地段第11301號用地，地盤面積約為55,651平方呎，指定作私人住宅用途最高樓面面積為207,749平方呎。

上述地皮為何文田佛光街的九龍內地段第11301號用地，將於9月4日開始，並於10月2日截標。地盤面積約為55,651平方呎，指定作私人住宅用途最高樓面面積為207,749平方呎，相關面積不包括將由買方按照賣地條件所興建的長者鄰舍中心分處，以及精神健康綜合社區中心分處的政府地方的樓面面積。

早前美聯測量師行預計，該地皮將會吸引不少發展商有興趣參與競投，若以每呎樓面地價約11,500元計，估計地價約為23.9億元。是次推出的九龍何文田佛光街住宅地皮，項目料可提供250伙要。

何文田佛光街住宅用地鄰近何文田公園、愛民邨，以及區內豪宅屋苑天鑄。（翁鈺輝攝）

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