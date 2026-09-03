何文田佛光街住宅地今起招標　市值約23.9億　每呎地價料1.15萬

樓市回暖，政府再推市區住宅地皮。地政總署公布，將公開招標出售何文田佛光街住宅用地。有測量師預計，該幅地皮每呎樓面地價約11,500元，估計地價約23.9億元。



上述地皮為何文田佛光街的九龍內地段第11301號用地，將於9月4日開始，並於10月2日截標。地盤面積約為55,651平方呎，指定作私人住宅用途最高樓面面積為207,749平方呎，相關面積不包括將由買方按照賣地條件所興建的長者鄰舍中心分處，以及精神健康綜合社區中心分處的政府地方的樓面面積。

何文田佛光街的九龍內地段第11301號用地，地盤面積約為55,651平方呎，指定作私人住宅用途最高樓面面積為207,749平方呎。

美聯測量師行董事林子彬表示，是次推出的地皮屬市區優質住宅用地，鄰近港鐵何文田站，而且毗鄰區內多個豪宅項目，料可發展為中高檔豪宅項目。由於項目投資額及規模適中，相信會吸引不少發展商有興趣參與競投，若以每呎樓面地價約11,500元計，估計地價約為23.9億元。

是次推出的九龍何文田佛光街住宅地皮，項目料可提供250伙，鑑於項目地理位置優越，中高層單位景觀開揚，有機會有部分海景，料可提供中大戶型單位，另低層單位可提供中小戶型單位，迎合不同類型買家需要。

另外，他指，是次項目鄰近港鐵何文田站，為雙綫轉乘站，加上鄰近理工大學及都會大學，估計項目日後的租務需求亦會相當殷切，是次地皮具優厚發展潛力，且投資額及規模適中，相信將吸引不同類型的發展商追捧。

何文田佛光街住宅用地鄰近何文田公園、愛民邨，以及區內豪宅屋苑天鑄。（翁鈺輝攝）

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