中美峰會後關係緩和　香港經濟應抓緊甚麼機遇？

萬衆矚目的中美領袖高峰會已經順利結束，習近平主席這次訪美由特朗普總統親自到機場迎接，在美國來說，是歷史上最高規格的一次。中美在本次會議中達成各自約300億美元非敏感商品的對等降稅安排，超過九成產品降至最惠國稅率。同時也建立中美貿易理事會、投資理事會及AI對話機制，釋放了中美關係階段性緩和的強烈訊號。港澳地區作為國家開放度最高、極具國際化特性的自由港與單一關稅區，在未來一段時間將迎來顯著的外部環境改善與發展機遇。



香港應籍此作為政策穩定窗口期，加快把金融、貿易、專業服務與創科能力，以及旅遊會展、零售飲食等多元產業，轉化為可持續的訂單、投資、就業與民生改善。香港的2026年施政報告已把深化離岸人民幣、資產財富管理、國際風險管理、固定收益及大宗商品生態列為重點，這些方向正可對接外部關係回穩帶來的跨境資金與企業服務需求。而真正決定機遇能否落地的，仍是土地和辦公空間、人才、監管效率、金融產品、跨境數據安排、交通和住房等本地條件。為此總體建議採取以下幾項策略：

1. 香港不應只爭取企業掛牌上市，而應成為企業處理跨境資金和不確定性的總部。吸引貿易商、航運公司、大宗商品企業及區域財資中心在港設立交易、結算、風控和仲裁職能，並成立公司招募人員參與運作。擴大人民幣融資、債券、貨幣及利率對沖、貿易融資、信用保險、出口保理與供應鏈金融產品；針對內地企業出海及國際企業進入大灣區，建立一站式服務：公司架構、稅務、法律、制裁與出口管制合規、保險、融資及爭議解決。配合貿易理事會與投資理事會可能形成的常態化對話，增加透明度，回應及解決企業關切問題。

2. 將超級聯繫人角色升級為交易落地者，香港的角色不能停留在會議、推介或轉介，而要形成可量度的交易成果。建議吸引企業為區域總部、財資中心、研發和高端專業服務，設立快速審批及專責服務；推動企業出海，推出「大灣區企業出海服務包」，整合法律、稅務、融資、知識產權及合規服務；做強資本市場，完善 IPO、第二上市、債券、REIT、私募信貸、碳金融及人民幣產品鏈；強化貿易服務，發展數字提單、電子貿易文件、供應鏈融資及航運保險。

3. 中美首次把人工智能納入高層經貿對話，代表 AI 治理與商業應用有更多技術性溝通空間，不過先進芯片、算力、敏感數據和出口管制仍屬高風險領域。香港可採取三項務實做法，優先發展金融科技、醫療科技、城市管理、教育、物流與法律服務等低敏感、高應用價值的 AI 場景。建立面向企業的 AI 合規支援中心，提供數據跨境、知識產權、開源模型使用、供應商審查及出口管制初步篩查。將河套、北部都會區與大灣區產業鏈連接起來，香港聚焦研發、融資、測試、知識產權和國際市場拓展，將需要較大規模製造或工程化的環節放在大灣區城市。

4. 讓商業物業回復正常功能，銀行信貸要支持買家入市，讓用家持有可讓商業市場穩定，也確保金融安全。對香港而言，寫字樓、商場、工廈和物流物業並非單純資產價格問題，而是企業擴張、金融服務、消費與就業的實體載體。若外部環境改善，政府應利用窗口期把空置空間轉化為產業承載力。對高空置商廈推動更靈活用途，包括放鬆門欄改裝學生宿生用途，研發辦公、醫療、教育、文化創意、共享辦公和中小企服務中心。改善工商物業融資及再融資的透明度，鼓勵銀行按項目現金流、租戶質素與資產用途作風險定價，避免有需求但無融資渠道，壓抑市場正常交易。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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