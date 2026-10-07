9月7份預售新申請3778伙　新世界粉嶺北細分四期　涉2290伙佔最多

地政總署公佈，9月接獲7份預售樓花新申請，共涉3,778伙，較上月的1,125伙，大增2.36倍。當中新世界發展（0017）與招商蛇口合作的粉嶺北馬適路分四期發展，涉及2,290伙，佔最多。



新世界夥招商蛇口粉嶺北馬適路項目涉2290伙

新世界發展（0017）與招商蛇口合作的粉嶺北馬適路項目亦入紙申請預售，細分四期發展，合共提供2,290伙，預計落成日期2030年12月31日。當中第1期涉及560伙、第2期涉及655伙、第3期涉及504伙，以及第4期涉及571伙。

新地元朗東成里YOHO SEASONS第2期 涉590伙

新地（0016）元朗東成里項目YOHO SEASONS第2期 ，涉及590伙，預計落成日期2028年5月15日。發展商早前預告YOHO SEASONS第1A期涉逾600伙，有機會第四季登場。

新地元朗東成里YOHO SEASONS。

會地九龍貨倉重建C及D期 各涉348伙及550伙

會德豐旗下九龍灣九龍貨倉重建項目C及D期，分別涉及348伙及550伙，預計落成日期為同於2029年9月30日及12月31日。項目B期在8月已申請預售，涉及552伙。發展商在2021年初以20.8969億元完成補地價，每呎樓面補地價約2,520元。

截至9月底，共有34個項目待批售樓紙，滾存待批預售單位量為15,378伙，按月增加2398伙或18.5%。

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