8月3份預售新申請逾千伙　新地源順圍342伙　會地、長實共佔783伙

地政總署公佈，8月接獲3份預售樓花新申請，共涉1,125伙，較上月的2,246伙，減少近50%。當中由新地（0016）在2024年以6.19億奪得的沙田源順圍住宅地，入紙申請預售樓花，涉及342伙。另會地九龍貨倉重建住宅項目，以及長實（1113）西營盤重建項目亦申請預售樓花，前者涉552伙，後者涉231伙。



新地源順圍住宅項目涉及342伙

當中新地（0016）沙田小瀝源源順圍住宅項目，涉及342伙，預計落成日期為同於2028年12月15日，發展商在2024年7月以6.19億奪地，每呎地價3,952元，曾表示預算總投資額20億元。

新地（0016）沙田小瀝源源順圍住宅項目。

會地九龍貨倉重建涉552伙 長實西營盤重建項目涉552伙

會德豐旗下九龍灣九龍貨倉重建項目B期，涉及552伙，預計落成日期為同於2029年6月30日，項目在2021年初以20.8969億元完成補地價，每呎樓面補地價約2,520元。

另長實（1113）西營盤皇后大道西／賢居里市建局重建項目，涉及231伙，預計落成日期為同於2029年6月30日，發展商在2023年2月以11.61億奪地，每呎地價9,554元。

截至8月底，共有30個項目待批售樓紙，滾存待批預售單位量為12,980伙，按月減少754伙或5.5%。

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