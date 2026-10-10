本港蟬聯最自由經濟體具有重大意義　對樓市股市帶來什麼影響？

香港在菲沙研究所《世界經濟自由度2026年度報告》中連續第三年居全球首位，並在「國際貿易自由」蟬聯第一、「監管」維持全球第二。其實，根據有關紀錄，香港自1996年開始發布《世界經濟自由度報告》以來，香港長期高居榜首累計已近30年，成績難能可貴。香港曾經在2023年被新加坡短暫超越而跌至第二，隨後香港又重回第一，並於2024年至2026年連續3年蟬聯全球最自由經濟體。蟬聯最自由經濟體對香港的意義，不只是一種榮譽，更是對其制度競爭力、營商環境與國際信譽的持續背書。



最自由經濟體代表香港仍擁有全球少有的開放市場、普通法、低稅簡稅、資金自由流動；其價值在於持續吸引資本、企業與人才，當然最終仍須靠實體經濟機會和宜居環境，把制度優勢轉化為增長。為何蟬聯特別重要？單次奪冠可被視為某一年數據的優勢，連續蟬聯則更接近一種制度性認證。它表示香港在貨幣穩健、監管效率、法治與產權保障等方面仍能長期維持高水準；這也是外資在決定是否在香港落戶、上市、設立財資中心或區域總部時，以經濟自由度排名作爲重要參考因素。

適逢香港首個五年規劃馬上推行，此時再奪取最自由經濟體榮譽，顯得香港更加吸引中外投資者。當然，排名最高不等於沒有挑戰，排名主要衡量經濟政策與社會制度對市場自由的支持，並不等同經濟增長強勁、樓市暢旺、人才充足或社會活力提升。香港仍須把這個自由經濟轉化為實際競爭力，包括吸引優秀人才、引進高端企業、發展新興產業、改善生活成本、增加住屋供應、維持法治秩序，以及保持資訊流通。

最自由經濟體 樓市股市現活力

另一方面，最自由經濟體地位鞏固制度信心，配合資金與市場需求回暖，香港樓市及股市展現活力；惟市場表現仍取決於利率、基本面及外圍環境。

我們首先來說說對股市有什麼直接與間接的影響？

1. 資金自由進出。自由經濟體的核心指標是無外匯管制，資本自由流動。機構投資者如主權財富基金、國際對沖基金，隨時可以將資金匯入港股抄底，亦可無障礙匯出利潤，極大地提升港股的流動性與估值溢價。相比有外匯管制的市場，外資更願意將香港作為亞洲資產配置的首選樞紐。

2. 吸引外資企業與中概股上市。自由市場帶來極低的企業所得稅率，最高僅 16.5%，無資本利得稅，以及高效簡化的監管程序。股市方面可吸引大量國際企業、內地龍頭或回流中概股赴港上市，鞏固港交所作為全球最大 IPO 市場之一的地位，為股市源源不絕地提供優質標的。

3. 健全的法律制度與產權保護。國際投資者極度重視合約精神與普通法體系。降低了市場的「政治/制度風險溢價」，使國際機構敢於長期持有港股藍籌股及派息股。

其次，對樓市屬於中長期的信心與需求支持，並非直接推高樓價的即時因素。對香港整體樓市而言，「最自由經濟體」的價值，主要是鞏固資金、企業、人才及國際投資者對香港制度的信任，從而間接支撐住宅、寫字樓、商舖及工廈需求。

對住宅樓市幫助屬間接性。經濟自由度可提升香港作為居住、營商及資產配置地點的吸引力，但住宅價格更直接受按揭利率、供應量、家庭收入、人口流入及政策措施影響。寫字樓的潛在幫助較為明顯，尤其是金融、專業服務、貿易及家族辦公室需求，目前核心區甲級寫字樓吸納強勁，非核心區仍面對供應與空置壓力，排名暫時未能扭轉整體基本面。

商舖及旅遊零售方面，若自由經濟地位配合旅客、消費及企業活動回升，核心區商舖與零售物業可受惠；不過消費模式、電商及旅客結構仍有挑戰。至於工廈及物流，貿易自由和國際物流活動有助於倉儲、物流及數據中心類物業需求，但受電商、供應鏈布局及租金回報的影響也不小。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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