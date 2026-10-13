長實錦田新盤「萬芊」涉327伙　分層238呎起　洋房最細不足500呎

長實（1113）旗下元朗錦田錦泰路住宅項目今日（13日）命名為萬芊Montage，涉及327伙，設分層及洋房住宅單位，當中分層單合佔242伙，洋房單位佔85伙。項目樓書及示範單位等準備工作已進入尾聲，最快下周上樓書。



長江實業高級助理營業經理劉佩珊表示，項目分層單位設2座7層大樓，共242伙，當中分層住宅設一房佔134伙，實用面積238至268平方呎；兩房佔108伙，實用面積331至448平方呎。

另設有洋房住宅，以兩層設計合共提供85伙，兩房佔28伙，實用面積497至514平方呎；涉及三房佔53伙，實用面積759至788平方呎；四房佔4伙，實用面積979至1,030平方呎。

預告不會有「深水炸彈」

長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，項目多元化生活環境，樓書及示範單位準備工作已進入尾聲，最快下周上樓書。定價方面會參考萬芊的獨特性，惟兩房洋房較難在市場上找到同類比較，坦言不會有「深水炸彈」。

啟德花語海已獲批預售

長江實業執行董事趙國雄表示，目前經濟經濟穩定發展，樓市正逐漸平穩，未見有繼續下跌的因素，商業房地產亦慢慢恢復，長遠對樓市有信心。至於旗下啟德新盤花語海已獲批預售，將緊接萬芊銷售後推出。

安達臣道首置盤拆卸重建是最正確方案

被問及集團觀塘安達臣道項目首置盤拆卸3幢重建，會否影響該盤部署及成本，他表示目前拆卸重建在時間及成本上是最正確的方案。

被問及觀塘安達臣道項目首置盤拆卸3幢重建，長實執行董事趙國雄表示，目前拆卸重建在時間及成本上是最正確的方案。（黃祐樺攝）

長實元朗錦田錦泰路住宅項目萬芊Montage，涉及327伙，設分層及洋房住宅單位，當中分層單合佔242伙，洋房單位佔85伙。

2021年近3.88億元完成補地價

翻查資料指，上述地皮可建樓面約13.76萬平方呎，在2021年以近3.88億元完成補地價，每呎樓面地價僅2819元。項目在2026年6月已獲批預售文件，涉及327伙，預計關鍵日期為2027年12月30日。

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