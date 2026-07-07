六月3盤獲批預售樓花共1063伙　錦田兩盤佔逾8成　芊御明上樓書

地政總署公佈，6月份批出3個新盤的預售樓花文件，共涉1,063伙，較上月1,356伙減少293伙或近22%，屬今年次高水平。當中錦田兩盤獲批預售共893伙，另愉景灣北「滿 ‧意2期」涉及170伙。

錦田兩盤獲批預售 芊御涉566伙、錦泰路涉327伙

當中新地（0016）旗下元朗錦田住宅「芊御」，當中涉及566伙，預計關鍵日期為2027年5月17日，項目最快明日上載樓書。另同區長實（1113）旗下元朗錦田錦泰路項目亦獲批預售，當中涉及327伙，預計關鍵日期為2027年12月30日。

愉景灣北「滿 ‧意2期」獲批預售 涉及170伙

另外，香港興業（0480）與中信泰富合作發展的愉景灣北住宅「意濤Toscana」第19-2A期「滿 ‧意2期」獲批預售，當中涉及170伙，預計關鍵日期為2027年7月31日，項目早前已上載樓書及已取得入伙紙。

愉景灣北住宅「意濤Toscana」。

新地東成里申請預售共304伙

另外，地政總署接獲三份預售樓花新申請，包括兩項資助房屋及一項私樓新申請，合共3,272伙。當中私樓新申請為新地（0016）東成里住宅項目，涉及304伙，預計關鍵日期為2027年12月31日。

截至6月底，目前連同資助房屋項目，共有28個項目待批售樓紙，滾存待批預售單位量為11,995伙，為2024年11月後約19個月新高。

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