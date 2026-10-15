土瓜灣道/榮光街重建項目招標　11月11日截標　估值逾40億

於9月17日截收意向的市區重建局（市建局）土瓜灣道/榮光街發展計劃(項目)，今日（15日）落實招標程序，邀請28家遞交意向書的發展商入標競投。截標日期為11月11日中午。市建局指，發展商可邀請合乎招標文件所訂明要求的合資格公司，組成財團提交標書。



萊坊執行董事及大中華區估價諮詢部主管方耀明表示，上述土瓜灣道/榮光街發展項目，以市建局過往項目的規模來說不算太大，惟可配合未來啟德及九龍東發展，相信會受到發展商關注。他預計，該地皮每呎樓面地價約7,500至8,500元，整幅地皮估值40億至46億元。

九龍城土瓜灣道/榮光街發展計劃。

項目地盤總面積約58,933平方呎，可興建約900個住宅單位。項目為全港首個「小區重建新社區」(「新社區」)的最後一個重建項目，是市建局以「小區發展」模式推行的八個重建項目之一。項目鄰近港鐵土瓜灣站，並擬建兩條行人天橋，分別連接港鐵站出入口及庇利街/榮光街發展項目(即「首岸」)，以提升小區的可達性及加強土瓜灣內陸地區與海濱之間的連繫。

「新社區」已正式命名為 Victoria Cove Central（VCC），小區內各項目的發展商將按市建局制定的「總體設計要求」，透過一致的區域定位為小區內的主要共用空間、街道及園林進行詳細設計，一體化提升市區更新的整體效益。

項目位於VCC中心位置，毗鄰兩條貫穿東西南北的步行街道，將與另外七個正在施工的重建項目產生協同效應，成為VCC的聚腳熱點，並配合市建局提出的「海—岸—陸」整體規劃方針，營造更具活力的社區，響應構建「東維港灣區」的願景。

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