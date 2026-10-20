長實錦田萬芊「三區六街」佈局　周內上樓書　預告先招標洋房

長實（1113）旗下元朗錦田錦泰路住宅項目萬芊Montage今日（20日）介紹項目佈局圖，以「三區六街」為設計理念，細分為分層住宅區、花園洋房區，以及園林、休憩空間及會所區。發展商指，該盤最快於周內上載樓書，預告將率先以招標方式推出洋房。



收近1000個查詢 萬芊以「三區六街」佈局設計

長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，項目命名後近1,000個查詢，大部分為年青客，對兩房至三房洋房有興趣。萬芊以「三區六街」佈局設計，涉及分層住宅區、花園洋房區，以及園林、休憩及會所區，另設地庫會所。最快本周內上樓書，將先以招標方式推出洋房，將參考項目的獨特性及罕有性。而售樓處亦會率先開放予VIP參觀。

設兩幢高座分層大廈、85座洋房

長江實業高級助理營業經理劉佩珊表示，項目設2幢高座分層大廈及85座洋房。

屋苑洋房方面，細分為兩房、三房及四房洋房。其中4幢4房花園洋房，屬4房套連儲物室及洗手間，實用面積979至1030平方呎，連390至1101平方呎花園，及346至370平方呎天台。另設53伙三房花園洋房，屬3房套連儲物室，實用面積759至788平方呎，連250至573平方呎花園，及283至299平方呎天台。

兩房花園洋房最細497呎 設花園及天台

最後設28伙兩房花園洋房，實用面積497至514平方呎，連237至394平方呎花園，及199至202平方呎天台。

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長江實業營業部副首席經理楊桂玲、長江實業高級助理營業經理劉佩珊。

2021年近3.88億完成補地價

翻查資料指，上述地皮可建樓面約13.76萬平方呎，在2021年以近3.88億元完成補地價，每呎樓面地價僅2819元。項目在2026年6月已獲批預售文件，涉及327伙，預計關鍵日期為2027年12月30日。

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