恒地利奧坊六期逸里1號上樓書　全盤126伙主打兩房　最快下周開價

恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第六期「逸里1號 One Upper Lane」今日（23日）上載樓書，全盤涉及126伙，主打兩房，最快下周開價。另亦首度開放展銷廳以及示範單位予傳媒參觀。



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，逸里1號今日上樓書及首度開放示範單位，樓盤涉及126伙，主打兩房，目前已獲批入伙紙，最快下周公布首張價單及對外開放示範單位，料11月初至中旬推出市場發售，項目定價將參考同區項目及鐵路沿線新盤。他又透露利奧坊系列第七期將涉及340伙。

恒地今年銷售額暫時錄400億

至於集團銷售方面，韓家輝指出，今年銷售額暫時逾400億元，單計二部銷售額約247億元。利奧坊系列至今累沽約2300伙，套現約140億元。

標準一房最細273呎

恒基物業代理董事及營業（二）部倫國新表示，項目，逸里1號上載樓書，涉及126伙，當中一房涉及40伙，實用面積273至279平方呎；兩房涉及80伙，實用面積358至393平方呎。

另設8伙平台特色戶，涉及一至兩房伙，一房平台戶涉及2伙，實用面積236至243平方呎，設82至155平方呎平台，兩房平台戶涉及4伙，實用面積321至355平方呎，設54至187平方呎平台。

全盤最細單位為3樓E室，實用面積236平方呎，附設平台155平方呎。

逸里1號全盤最細單位為3樓E室，實用面積236平方呎，附設平台155平方呎。（樓書資料）

↓↓逸里1號22樓A室↓↓

+ 2

發展商今日開放兩房示範單位參觀，參照逸里1號22樓 A室搭建，屬無改動示範單位，實用面積 393 平方呎。客飯廳間隔方正實用，層與層之間的高度高達約3.5米，採用特色牆紙，天花更設度身訂製鏡面儲物櫃，增加收納空間。客飯廳外連三合一露台，配備隱藏式晾衣架及實用置物架。

兩間睡房間隔方正無走廊，設玻璃窗將自然光引入室內，以提高採光度。廚房配備基本家電品牌，而浴室設木製鏡櫃及更USB插槽。

會所佔地2.7萬呎 提供逾25項多元設施

恒基物業代理董事及營業（二）部副總經理李菲茹表示，逸里 1 號及利奧坊第七期各自設有專屬會所與藝術園林， 雙方住戶可共享使用 ，兩個會所「UpperLab 1」及「Upper Lab 2」合共約 27,000 平方呎，提供逾25項多元設施。

恒基兆業地產代理地產策劃（二）部副總經理吳高峰表示，逸里1號及第七期皆位於利奧坊系列北面，大廈沿用幕牆設計，可減少街外噪音。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝（左二）指出，集團今年銷售額暫時約400億元，單計二部銷售額約245億元。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。