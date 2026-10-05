恒地大角咀利奧坊第六期命名逸里1號 　提供126伙　樓花期約3個月

恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第六期今日（5日）命名為「逸里1號 One Upper Lane」，涉及126伙，示範單位及售樓處設在美麗華廣場，目前已接近完工，預計短期內啟動銷售活動，項目預計關鍵日期為2027年1月15日，樓花期約3個月，屬短期樓花項目。



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，「逸里1號 One Upper Lane」及利奧坊第7期的基座設計相互呼應，位於屋苑北面入口，兩座大樓中間建構出合共約20,000平方呎的零售空間。

恒基物業代理營業（二）部副總經理李菲茹表示，項目交通及教育配套齊全，奧運站出發，一站直抵西九高鐵站，兩站即達中環等。

左起 恒基物業代理營業（二）部副總經理李菲茹、恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝。

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