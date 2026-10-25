油塘擎海I周六發售132伙即日沽清　全盤兩周累沽570伙　套現33億

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THEATLAS）第一期擎海I，昨日周六（10月24日）進行第三輪銷售，推售132伙價單單位，即日沽清，單日套現逾7.1億元 。發展商表示，該盤連續三輪價單單位均告售罄，開售短短兩周已累 570伙，總套現逾 33億元。



項目周六以價單形式推售的132伙單位，涵蓋96伙1房（開放式廚房）單位、30伙2房（開放式廚房）單位及6伙平台特色單位，實用面積由278至497平方呎。價單定價介乎474.4萬至948.8萬元，價單呎價15,900至20,450元；扣減最高18%折扣優惠後，折實售價為389萬至778萬元，折實呎價介乎13,038至16,769元。

越秀油塘新盤「擎海」。

前身越秀冷藏倉庫 2023年補地價13.46億

「擎海」前身為越秀冷藏倉庫，在2023年11月以13.46億元完成補地價，項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎約2,040元。

分三期共1339伙 料2028年12月底落成

而在2026年2月份，發展商就項目向地政總署申請預售樓花同意書，當時文件披露項目合共1,339伙，分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年，目前已全部批出預售交件。

越秀油塘新盤「擎海」。

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