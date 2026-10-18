油塘擎海I加推132伙　折實價389萬起　周六再作第三輪銷售

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THEATLAS）第一期擎海I，昨日（17日）進行次輪銷售238伙，當中價單形式發售的220伙單位再度即日沽清，發展商隨即加推第4號價單，落實於下周六（10月24日）進行第三輪銷售，壓軸推售132伙價單單位，包括首度推出6伙平台特色單位。



越秀地產（香港）總經理李嘎表示， 擎海第1期次輪銷售的220伙價單單位即日全數售罄。項目第1期短短兩周累售435伙，套現逾25.5億元。

發展商隨即公布加推第1期價單第4號，及上載銷售安排第3號，將於下周六（10月24日）進行第三輪銷售，涉及共132伙，包括首度推出6伙平台特色單位，實用面積由278平方呎至497平方呎。

第1期第4號價單，推出共132個單位 ，實用面積由278至497平方呎。價單第4號單位折實售價由389.01萬至778.01萬，折實呎價由13,038至16,769元。入場單位為第5座3樓E單位，實用面積為281平方呎，屬1房間隔，扣除最高18%折扣優惠（假設選用90天現金優惠付款計劃）後，折實售價為389.01萬元，折實呎價13,844。是次加推撇除樓層及景觀因素後屬原價加推。

項目將於下周六以價單形式推售的132伙單位，涵蓋96伙1房（開放式廚房）單位、30伙2房（開放式廚房）單位及6伙平台特色單位，實用面積由278至497平方呎。

越秀油塘新盤「擎海」。

前身越秀冷藏倉庫 2023年補地價13.46億

「擎海」前身為越秀冷藏倉庫，在2023年11月以13.46億元完成補地價，項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎約2,040元。

分三期共1339伙 料2028年12月底落成

而在2026年2月份，發展商就項目向地政總署申請預售樓花同意書，當時文件披露項目合共1,339伙，分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年，目前已全部批出預售交件。

越秀油塘新盤「擎海」。

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