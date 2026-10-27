中環租賃住宅ONE CHANCERY三房可三邊落床　兩房開廚連接客飯廳

華潤置地（1109）旗下位於中環贊善里1號的租賃住宅項目「ONE CHANCERY」，日前開放三伙連傢俬現樓示位，及以住客會所予參觀，分別為9樓、21樓以及23樓的一房至三房單位。



三房單位客飯廳外連露台

當中連傢俬現樓示位位於23樓B單位，屬三房戶型，實用面積794平方呎。單位客飯廳布局工整，與露台相接，露台採用落地玻璃趟門設計，可引入戶外自然光線。單位採用開放式廚房設計，設長形工作檯面，配木紋飾面廚櫃及內置層板。而廚房配備家電組合，包括電磁爐、抽油煙機、雪櫃、微波焗爐及洗衣乾衣機，均採嵌入式設計。

三間睡房與客飯廳同向

客飯廳、主人房及兩間睡房採橫排式設計，均享同一座向景觀，望向開揚城景；各睡房均設高身衣櫃。主人房放置雙人床後仍可三邊落床。另外兩間睡房間隔方正，設大型玻璃窗。浴室設淋浴間、雙洗手盆及坐廁，牆身及地台採石紋設計，洗手盆檯面為淺灰色調。

↓↓23樓B室連傢俬現樓示位↓↓

+ 8

兩房開放式廚房與客飯廳相連

另一間連傢俬現樓示位位於21樓D單位，屬兩房戶型，實用面積542平方呎。單位布局方正，便於擺放家具及按不同生活需要規劃空間。地台以淺色為主調。單位採用開放式廚房設計，與客飯廳相連。廚房設木紋飾面廚櫃，內設多塊層板；配備廚房設備，包括電磁爐、抽油煙機、雪櫃、微波焗爐及洗衣乾衣機，均裝嵌於貯物櫃中。

主人房連接露台，露台採用落地玻璃趟門設計，可引入自然光線。而浴室牆身採石紋設計，設淋浴間、洗手盆及坐廁，並備有洗手盆櫃及鏡櫃。

↓↓21樓D室連傢俬現樓示位↓↓

+ 5

一房大門側設儲物櫃 客飯廳外接露台

最後一間連傢俬現樓示位為9樓A單位，屬一房戶型，實用面積409平方呎。單位設玄關及走廊，廳房分區明確。甫入單位，大門側設高身儲物櫃，內附多格層板，可放置鞋履及家居物品。客飯廳呈長方形格局，客廳與露台連接，露台採用落地玻璃趟門設計，可引入天然光線，並望戶外景致。

房間可放置雙人床仍有空間

廚房採開放式設計，設木紋飾面廚櫃及層架，同樣配備廚房設備。而睡房及浴室方面，房間間隔方正，放置雙人床後仍有一定空間。浴室設淋浴間、洗手盆及坐廁，並設洗手盆櫃及鏡櫃，內設層架。

↓↓9樓A室連傢俬現樓示位↓↓

+ 2

↓↓「ONE CHANCERY」住客會所↓↓

+ 1

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。